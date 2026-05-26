Nel nord del Belgio, un incidente tra un treno e uno scuolabus si è verificato con barriere abbassate e semafori rossi funzionanti. La Procura ha confermato che i sistemi di sicurezza erano attivi al momento dello scontro. Non sono stati segnalati danni ai sistemi di segnalazione o malfunzionamenti. L’incidente è avvenuto in un passaggio a livello con le barriere e i segnali luminosi in funzione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Le barriere del passaggio a livello erano abbassate e i segnali luminosi rossi regolarmente in funzione al momento dello scontro tra uno scuolabus e un treno avvenuto nel nord del Belgio. Lo ha riferito la portavoce della Procura, Lisa De Wilde, nel corso di una conferenza stampa a Buggenhout. Secondo quanto comunicato dalle autorità, nell’incidente hanno perso la vita almeno quattro persone: l’autista del bus, di 49 anni, l’accompagnatrice di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. “La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente”, ha dichiarato De Wilde. Altri cinque bambini sono rimasti feriti nello schianto e sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Belgio, incidente treno-bus. La Procura: “Sbarre chiuse e semafori rossi funzionanti”

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Belgio, scuolabus travolto da un treno: morte due ragazzine e due adulti, tragedia vicino Buggenhout

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