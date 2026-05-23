Gli notificano l’ordine di carcerazione ma lui ha già pronti valigia e biglietto del treno | 49enne dietro le sbarre a Bergamo

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Bergamo dopo essere stato notificato un ordine di carcerazione. Nonostante l’atto, aveva già preparato la valigia e acquistato un biglietto del treno per Napoli. È stato fermato prima di partire, e condotto in cella. La polizia ha eseguito il provvedimento e portato l’uomo in carcere.

Bergamo, 23 maggio 2026 – Aveva già fatto i bagagli e preso il biglietto per Napoli. Quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Treviglio, con il supporto della stazione carabinieri di Villa d'Almè sono andati da lui per l’esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Bergamo, insomma, era pronto per partire. Peccato che debba scontare una pena definitiva di 3 anni e 7 mesi di reclusione per due rapine aggravate commesse ai danni di istituti bancari nella provincia di Bergamo. Protagonista, un 49enne di origini catanesi, domiciliato a Treviglio. L'uomo è stato rintracciato a casa sua poco prima di un imminente allontanamento dal territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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