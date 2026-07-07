Il governo ha annunciato un bonus destinato a favorire la stabilizzazione dei giovani lavoratori con contratti precari. L'incentivo, temporaneo e specifico, mira a incentivare le aziende a convertire i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Sono previsti requisiti e scadenze precise per accedere alle agevolazioni, che riguardano specifici settori e tipologie di lavoratori. Le modalità di richiesta e le date di apertura sono state rese note con un comunicato ufficiale.

Roma, 7 luglio 2026 – Un incentivo mirato, temporaneo e selettivo per spingere le imprese a trasformare i contratti a termine dei giovani in rapporti a tempo indeterminato. È questo il senso della nuova agevolazione illustrata dall’ INPS con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, che dà attuazione all’articolo 4 del decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026, convertito nella legge n. 112 del 25 giugno. Il provvedimento rientra nel pacchetto su salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Il meccanismo prevede, per i datori di lavoro privati, l’ esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arriva il bonus per stabilizzare i giovani precari: date e requisiti. Ecco chi rientra nelle agevolazioni

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