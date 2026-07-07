Un uomo di 40 anni, residente nel quartiere di Chiesanuova, è stato arrestato dalla polizia per detenzione di cocaina e hashish. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'operazione volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha sequestrato droga durante le operazioni.

La polizia di Stato ha arresto nei giorni scorsi un pregiudicato 40enne, residente nel quartiere di Chiesanuova in città, nell'ambito di un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine è scaturita da due segnalazioni inviate dai cittadini attraverso l'applicazione della Polizia di Stato "YouPol", che indicavano la presenza di un presunto spacciatore attivo nel quartiere. Dopo specifici servizi di osservazione, il sospettato è stato fermato dalla polizia mentre rientrava a casa a bordo di uno scooter. La perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di 470 grammi... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Arrestato un 40enne per detenzione di cocaina e hashish

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Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata

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