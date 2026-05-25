Cassino Fermato in Via San Bartolomeo con hashish al seguito A Casa altro hashish e cocaina Giovane del luogo arrestato dai Carabinieri

Da cronachecittadine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri a Cassino, in Via San Bartolomeo, con hashish nascosto addosso. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche altra droga, tra cui hashish e cocaina. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato, e il ragazzo è stato portato in caserma. Nessuna informazione su eventuali denunce o procedure successive.

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Cronache Cittadine CASSINO – I militari della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia Carabinieri di Cassino hanno tratto in arresto in flagranza L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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