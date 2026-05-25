cassino fermato in via san bartolomeo con hashish al seguito a casa altro hashish e cocaina giovane del luogo arrestato dai carabinieri

Notizia in breve

Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri a Cassino, in Via San Bartolomeo, con hashish nascosto addosso. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati anche altra droga, tra cui hashish e cocaina. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato, e il ragazzo è stato portato in caserma. Nessuna informazione su eventuali denunce o procedure successive.