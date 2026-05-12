Nella giornata di ieri, i Carabinieri hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 150 grammi di hashish, 200 grammi di marijuana e una somma di oltre 3.000 euro in contanti. L’operazione è stata condotta con l’ausilio delle unità cinofile, che hanno aiutato a rinvenire ulteriori elementi all’interno dell’abitazione.

Continua senza sosta l’azione di vigilanza del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, questa volta impegnati nel contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva abilmente nascosto le droghe in diverse parti della casa, ma non sono sfuggite agli occhi attenti ed alla perspicacia dei Carabinieri, come all’infallibile fiuto del cane “Luna”. Un duro colpo per la Chiesa che fece partire la raccolta firme per l’abrogazione della. Comunicato Stampa Il leader di NdC richiama il “patto di San Ginesio” tra Forlani e. Comunicato Stampa L’iniziativa ha riunito professioniste, imprenditrici e realtà territoriali con l’obiettivo di costruire nuove.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Arrestato per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati hashish, marijuana e oltre 3mila euro

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