Arisa perde i bagagli poche ore prima del concerto | la soluzione trovata in un mercatino conquista per la sua semplicità

Poche ore prima di un concerto, un'artista ha perso i suoi bagagli. Per risolvere il problema, si è recata in un mercatino dove ha trovato alcuni oggetti utili che le hanno permesso di partecipare alla performance. La soluzione semplice adottata ha attirato l'attenzione sui social media.

Arisa ha deciso di affrontare in modo piuttosto particolare un imprevisto, avvenuto a poche ore da un concerto, trasformando un potenziale disastro in una storia che ha conquistato il web. Infatti la cantante ha raccontato sui social di aver perso i bagagli durante il viaggio verso la Valle d’Aosta, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto esibirsi al Forte di Bard. Una situazione complicata che avrebbe potuto compromettere l’intera serata, ma che alla fine si è conclusa in modo del tutto inaspettato. Nello specifico tutto è accaduto il 4 luglio, quando Arisa è atterrata all’aeroporto di Torino senza ritrovare le sue valigie. Al loro interno... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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