Arisa ha smarrito i bagagli all’aeroporto di Torino prima di un concerto. Lo stilista Cristiano Bargi le ha cucito un abito utilizzando una tovaglia comprata in un mercatino dell’usato. L’abito è stato indossato durante lo spettacolo, tenutosi sabato 4 luglio 2026 al Forte di Bard, e ha permesso di esibirsi senza problemi.

Arisa ha perso i bagagli all’aeroporto di Torino e il suo stilista, Cristiano Bargi, le ha realizzato un abito per il concerto di sabato 4 luglio 2026 al Forte di Bard usando una tovaglia acquistata ad un mercatino dell’usato. Un imprevisto poco prima del concerto, poi la soluzione trovata con creatività e ironia. Dentro alla valigia, secondo quanto riferito dalla cantante, c’era tutto il necessario per presentarsi sul palco. Arisa perde i bagagli a Torino, lo stilista Cristiano Bargi salva il concerto con creatività A spiegare l’accaduto è stata la stessa artista, attraverso un post pubblicato su Facebook e Instagram. Nel messaggio, Arisa ha descritto la situazione con tono leggero, trasformando il contrattempo in una storia di inventiva e adattamento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Arisa perde i bagagli a Torino, lo stilista Cristiano Bargi le realizza un abito con una tovaglia del mercatino e salva il concerto

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Si parla di: Arisa perde i bagagli e una tovaglia del mercatino diventa l'abito per il concerto.

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