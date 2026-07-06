Arisa ha smarrito i bagagli all’aeroporto di Torino. Il suo stilista ha trasformato una tovaglia acquistata in un mercatino dell’usato in un abito per un concerto al Forte di Bard, svoltosi il 4 luglio. La tovaglia è stata adattata per creare un outfit per l’artista, senza l’uso di altri capi di abbigliamento o accessori. La creazione è stata presentata come un esempio di riutilizzo creativo.

Perdono i bagagli di Arisa all’aeroporto di Torino e il suo stilista le realizza l’outfit per il concerto di sabato 4 luglio al Forte di Bard usando una tovaglia acquistata a un mercatino dell’usato. A raccontare quanto accaduto è la stessa cantante lucana attraverso le sue pagine Facebook e Instagram. «Metti che un giorno d’estate – scrive Arisa - ti perdono i bagagli all’aeroporto di Torino, e metti che in quei bagagli avevi tutto quello che ti serviva per andare a incontrare il tuo amoroso pubblico al Forte di Bard. Metti che sei una a cui piacciono le sfide impossibili e che confidi ciecamente nelle sorprese che solo un mercatino dell’usato ti può dare. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Arisa perde i bagagli e la tovaglia acquistata al mercatino diventa haute couture: il suo stilista realizza il miracolo

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