L'Argentina, campione del mondo in carica, sfida l'Egitto con Messi che punta ai quarti di finale e cerca un altro gol da record. La partita è valida per la fase ad eliminazione diretta e vede i sudamericani determinati a proseguire la loro corsa nel torneo. Messi, con la Nazionale argentina, mira a consolidare la sua prestazione e a contribuire alla qualificazione.

I campioni del mondo in carica affrontano la Nazionale di Salah con l'obiettivo di continuare la corsa verso la difesa del titolo: e Leo insegue se stesso La penultima sfida degli ottavi di finale vedrà in campo l'Argentina campione del mondo contro l'Egitto di Momo Salah, probabilmente al suo ultimo appuntamento Mondiale della carriera. Per Leo Messi, invece, ci sono grandi prospettive davanti. Scopriamo pronostico e quote di Argentina-Egitto in programma martedì 7 luglio alle ore 18. Dopo la grande paura nei sedicesimi contro Capo Verde, l'Argentina tornerà in campo per cercare il pass per i quarti di finale contro l'Egitto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina-Egitto, Messi punta i quarti e un altro gol da record: il pronostico

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