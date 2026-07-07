Lautaro Martinez riceve 7 in pagella, considerato decisivo. Rabia invece ottiene 5, sotto tono. Lisandro Martinez passa da protagonista contro Capo Verde a insufficiente contro i Faraoni. Paredes si conferma affidabile, mantenendo sempre la posizione corretta. Hassan mostra buona gamba e tecnica, mentre Salah, nonostante una gestione dei tempi efficace, non si rende molto pericoloso.

Lisandro Martinez da eroe contro Capo Verde a fardello contro i Faraoni, Paredes non perde mai l’orientamento. Hassan ha un’ottima gamba e una buona tecnica, Salah non è esplosivo, però gestisce i tempi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina-Egitto, le pagelle: Lautaro è determinante, 7. Crollo Rabia, 5

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