Pagelle Argentina Egitto | Messi alieno Shobeir ai limiti della perfezione Lautaro entra e cambia l’Albiceleste – TOP e FLOP

Durante la partita tra Argentina ed Egitto, l’attaccante argentino ha segnato una rimonta spettacolare passando da 0-2 a 3-2, grazie anche a un gol di Lautaro Martinez entrato in campo nel secondo tempo. Messi ha giocato con grande abilità, mentre il portiere egiziano ha sfiorato la perfezione con alcune parate decisive. Nel frattempo, un arbitro ha difeso le sue decisioni, negando pressioni o accordi con l’Inter e il VAR.

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