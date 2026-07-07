Argentina-Egitto | il pronostico sugli assist

Da ilveggente.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella partita tra Argentina ed Egitto, Messi e Salah sono i protagonisti attesi, con attenzione anche agli assist. La sfida, valida per i quarti di finale, si gioca con entrambi i giocatori pronti a creare occasioni da gol. Le statistiche mostrano Messi come il principale fornitori di assist per l’Argentina, mentre Salah guida le azioni offensive per l’Egitto. La partita si svolge in un clima di grande attesa, con focus sulle capacità di assist dei due campioni.

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Argentina-Egitto: Messi contro Salah per una partita che vale i quarti di finale. Ecco il nostro pronostico sugli assist Una partita che vale i quarti di finale quella tra Argentina ed Egitto. Un match di assoluto valore che potrebbe permettere a Messi e soci di avvicinarsi appunto alla finale di questo torneo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è semplice per svariati motivi: quello principale è relativo al fatto che i campioni del mondo in carica fino ad oggi, di fatto, si sono messi sulle spalle del proprio capitano. Anche contro Capo Verde è stato complicato venirne fuori. Insomma, adesso il livello si è alzato e riuscire a vincere questa partita diventa molto più duro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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