Argentina-Egitto | il pronostico sugli assist

Argentina-Egitto: Messi contro Salah per una partita che vale i quarti di finale. Ecco il nostro pronostico sugli assist Una partita che vale i quarti di finale quella tra Argentina ed Egitto. Un match di assoluto valore che potrebbe permettere a Messi e soci di avvicinarsi appunto alla finale di questo torneo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è semplice per svariati motivi: quello principale è relativo al fatto che i campioni del mondo in carica fino ad oggi, di fatto, si sono messi sulle spalle del proprio capitano. Anche contro Capo Verde è stato complicato venirne fuori. Insomma, adesso il livello si è alzato e riuscire a vincere questa partita diventa molto più duro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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