Martedì alle 18:00 si gioca Argentina-Egitto, ottavo di finale del Mondiale 2026. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming gratuito. Sono disponibili statistiche, notizie e probabili formazioni per entrambe le squadre. Il confronto rappresenta un momento decisivo per entrambe le nazionali, che cercano di proseguire nel torneo.

Argentina-Egitto è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 18:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis. L’ Argentina campione del mondo in carica ha avuto addirittura bisogno dei tempi supplementari per piegare l’eroica resistenza della selezione di Capo Verde (3-2), già passata alla storia come una delle più belle favole dei Mondiali. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nella notte (italiana) tra venerdì e sabato scorsi, in un Hard Rock Stadium gremito quasi interamente da tifosi argentini, l’Albiceleste ha rischiato di vivere uno psicodramma che avrebbe avuto del clamoroso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Argentina-Egitto: resettare tutto dopo la grande paura

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