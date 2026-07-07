Le partite di oggi ai Mondiali 2026 | orari e dove vedere in tv anche in chiaro Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

Oggi si disputano le ultime due partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Alle 18 si affrontano Argentina ed Egitto, mentre alle 22 si sfidano Svizzera e Colombia. Le partite si giocano in diverse città e saranno trasmesse in diretta televisiva, anche in chiaro. Questo completamento del turno elimina le squadre che non sono riuscite a passare il turno.

Roma, 7 luglio 2026 - Si completa il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026 con le ultime due sfide: quella fra Argentina ed Egitto e Svizzera-Colombia. Le due selezioni vincenti si affronteranno poi nei quarti, dove al momento abbiamo i seguenti scontri: Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Argentina-Egitto. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Argentina ed Egitto si sfidano per conquistare il pass per i quarti di finale. Dopo essersi qualificata alla fase a eliminazione diretta come capolista del Gruppo K grazie a tre vittorie consecutive, la selezione allenata da Lionel Scaloni, campione in carica, ha rischiato grosso nei sedicesimi contro Capo Verde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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