Le partite di oggi ai Mondiali 2026 | orari e dove vedere in tv anche in chiaro Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia

Da sport.quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si disputano le ultime due partite degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Alle 18 si affrontano Argentina ed Egitto, mentre alle 22 si sfidano Svizzera e Colombia. Le partite si giocano in diverse città e saranno trasmesse in diretta televisiva, anche in chiaro. Questo completamento del turno elimina le squadre che non sono riuscite a passare il turno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 7 luglio 2026 - Si completa il programma degli ottavi di finale del Mondiale 2026 con le ultime due sfide: quella fra Argentina ed Egitto e Svizzera-Colombia. Le due selezioni vincenti si affronteranno poi nei quarti, dove al momento abbiamo i seguenti scontri: Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra.  Argentina-Egitto. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Argentina ed Egitto si sfidano per conquistare il pass per i quarti di finale. Dopo essersi qualificata alla fase a eliminazione diretta come capolista del Gruppo K grazie a tre vittorie consecutive, la selezione allenata da Lionel Scaloni, campione in carica, ha rischiato grosso nei sedicesimi contro Capo Verde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

le partite di oggi ai mondiali 2026 orari e dove vedere in tv anche in chiaro argentina egitto e svizzera colombia
© Sport.quotidiano.net - Le partite di oggi ai Mondiali 2026: orari e dove vedere in tv (anche in chiaro) Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondiale FIFA 2026 in chiaro: 35 partite in diretta Rai

Video Mondiale FIFA 2026 in chiaro: 35 partite in diretta Rai

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, dove vedere Argentina-Egitto oggi in TV. Svizzera-Colombia su Rai 1: gli orari delle partiteAlle 18 si gioca Argentina contro Egitto, alle 22 invece Svizzera affronta la Colombia.

Leggi anche: Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: Argentina-Capo Verde in chiaro, Colombia-Ghana di notte

Temi più discussi: Le partite di oggi ai Mondiali 2026, si chiudono gli ottavi di finale: Argentina-Egitto e Svizzera Colombia; Ottavi Mondiali 2026, Argentina-Egitto: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; 2025 ottavi argentina-egitto preview; Mondiali calcio 2026 oggi: Partite e risultati in diretta LIVE · 7 luglio | Aggiornamenti in tempo reale.

argentina egitto le partite di oggiLe partite di oggi ai Mondiali 2026: orari e dove vedere in tv (anche in chiaro) Argentina-Egitto e Svizzera-ColombiaAd Atlanta e Vancouver vanno in scena gli ultimi ottavi di finale. Messi sfida Salah: chi vince affronta una fra Svizzera e Colombia nei quarti ... quotidiano.net

argentina egitto le partite di oggiMondiali 2026, dove vedere Argentina-Egitto oggi in TV. Svizzera-Colombia su Rai 1: gli orari delle partiteArgentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22 completano la griglia degli ottavi di finale: dove vedere le partite di oggi dei Mondiali 2026 ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web