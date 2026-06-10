Mondiali quando Infantino chiedeva di avere fiducia in Trump | Tutti saranno i benvenuti negli Usa Ecco le sue promesse tradite
In passato, il presidente della FIFA ha chiesto di avere fiducia in un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che tutti sarebbero stati accolti nel paese. Ora, con i problemi attuali, la federazione internazionale si limita a dichiarare di non poter intervenire. La situazione si è complicata dopo il caso di un arbitro somalo coinvolto in controversie, portando a una presa di posizione più distaccata da parte della FIFA.
Adesso che i problemi sono esplosi, la FIFA alza le mani. Dopo il caso dell’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto all’ingresso negli Stati Uniti nonostante fosse stato designato per il Mondiale, e dopo le difficoltà denunciate da giornalisti e tifosi provenienti da diversi Paesi, la linea ufficiale è diventata improvvisamente prudente: “La FIFA non è coinvolta nelle procedure di immigrazione del Paese ospitante”, ha dichiarato un portavoce della federazione internazionale. Una posizione che però smentisce seccamente anni di promesse e rassicurazioni firmate Gianni Infantino. I peggiori Mondiali di sempre? Intolleranza e prepotenza sotto i nostri occhi Il commento La figuraccia di Infantino è stata smascherata da un durissimo articolo firmato da Adam Crafton su The Athletic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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