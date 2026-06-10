In passato, il presidente della FIFA ha chiesto di avere fiducia in un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che tutti sarebbero stati accolti nel paese. Ora, con i problemi attuali, la federazione internazionale si limita a dichiarare di non poter intervenire. La situazione si è complicata dopo il caso di un arbitro somalo coinvolto in controversie, portando a una presa di posizione più distaccata da parte della FIFA.

Adesso che i problemi sono esplosi, la FIFA alza le mani. Dopo il caso dell’arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto all’ingresso negli Stati Uniti nonostante fosse stato designato per il Mondiale, e dopo le difficoltà denunciate da giornalisti e tifosi provenienti da diversi Paesi, la linea ufficiale è diventata improvvisamente prudente: “La FIFA non è coinvolta nelle procedure di immigrazione del Paese ospitante”, ha dichiarato un portavoce della federazione internazionale. Una posizione che però smentisce seccamente anni di promesse e rassicurazioni firmate Gianni Infantino. I peggiori Mondiali di sempre? Intolleranza e prepotenza sotto i nostri occhi Il commento La figuraccia di Infantino è stata smascherata da un durissimo articolo firmato da Adam Crafton su The Athletic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, quando Infantino chiedeva di avere fiducia in Trump: “Tutti saranno i benvenuti negli Usa”. Ecco le sue promesse tradite

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