L'Argentina ha recuperato da uno svantaggio di 2-0 contro l’Egitto, vincendo 3-2 grazie a una rimonta epica. Romero, Messi ed Enzo Fernández hanno segnato i gol che hanno ribaltato il risultato. La partita si è conclusa con i sudamericani che avanzano ai quarti di finale, dove affronteranno Svizzera o Colombia. L’errore dal dischetto e il risultato iniziale hanno contraddistinto il match, che ha visto l’argentino Messi protagonista.

L'Argentina va sotto, sbaglia un rigore e compie una rimonta epica superando l'Egitto per 3-2. Sono Romero, Messi ed Enzo Ferna'ndez a ribaltare lo 0-2 e a regalare il passaggio del turno alla squadra di Scaloni, che ai quarti attende una fra Svizzera e Colombia. I Faraoni confermano la loro efficacia sui palloni alti e al quarto d'ora passano in vantaggio. Ashour serve Attia, che pennella un bel pallone al centro sul quale si avventa Ibrahim, il quale incorna alla perfezione e trafigge Marti'nez per l'1-0. La reazione dei campioni in carica e' immediata. Al 19' Haissem Hassan commette un fallo in area su Tagliafico e l'arbitro assegna il rigore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Argentina da impazzire: rimonta epica sull'Egitto, Messi intramontabile

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