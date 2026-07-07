Argentina ai quarti rimonta epica L’Egitto accusa | Mondiale truccato

L’Argentina ha raggiunto i quarti di finale ai Mondiali 2026 dopo una rimonta che ha suscitato molte discussioni. La squadra sudamericana ha battuto l’Egitto, che ha accusato il torneo di irregolarità. La partita, conclusa con la vittoria argentina, è stata al centro di polemiche e accuse di manipolazione da parte delle autorità egiziane. La gara si è conclusa con un risultato che ha alimentato il dibattito tra tifosi e media.

Atlanta, 7 luglio 2026 – L’Argentina è ai quarti di finale dei Mondiali 2026, ma la vittoria contro l’Egitto resterà una delle più discusse del torneo. L’Albiceleste ha battuto la Nazionale africana per 3-2 al termine di una partita piena di colpi di scena, proteste e tensione, ribaltando uno svantaggio di due reti nel finale. Una rimonta pesantissima per la squadra di Scaloni, trascinata ancora una volta da Lionel Messi. Il capitano argentino ha vissuto una serata dalle emozioni estreme: prima l’errore dal dischetto, poi l’assist che ha riaperto la partita, quindi il gol del pareggio e infine le lacrime al fischio finale. La partita si era complicata presto per l’Argentina. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Messi Cries After Argentina 3-2 Egypt | All Goals & Epic Comeback | FIFA World Cup 2026

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