L'Argentina ha conquistato i quarti di finale dopo una rimonta contro l'Egitto, passando da uno svantaggio di 0-2 a vincere 3-2. La partita si è disputata all'Atlanta Stadium e ha visto cinque reti complessive, con continui ribaltamenti di risultato. L'incontro è stato caratterizzato da numerosi momenti di tensione e cambi di fronte, con l'Argentina che ha segnato il gol decisivo negli ultimi minuti.

AGI - Fuochi d'artificio all'Atlanta Stadium dove negli ottavi di finale tra Argentina ed Egitto colpi di scena a ripetizione e ben cinque reti. Vince l'albiceleste campione del mondo in carica ribaltando la partita: sotto di due reti, infatti, dopo che sullo 0-1 Messi sbaglia il secondo rigore di fila di questo mondiale, l’Argentina grazie anche all'entrata di Lautaro Martinez, segna tre gol e va ai quarti di finale. Messi segna quello del 2-2 e si porta a 8 reti al Mondiale. La cronaca della partita. L'Argentina va sotto, sbaglia un rigore e compie una rimonta epica superando l'Egitto per 3-2. Sono Romero, Messi ed Enzo Fernández a ribaltare lo 0-2 e a regalare il passaggio del turno alla squadra di Scaloni, che ai quarti attende una fra Svizzera e Colombia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Argentina ai quarti ma che paura! Da 0-2 a 3-2 con l'Egitto

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MESSY Escape! Cape Verde Nearly Shock Argentina As Egypt Makes HISTORY! | FIFA World Cup Day 24

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