Aree demaniali i giudici blindano le concessioni

Fiumicino, 7 luglio 2026 – I litorali non si toccano se l’assegnazione è già passata per una gara pubblica. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha azzerato i provvedimenti con cui il Comune di Fiumicino aveva deciso di accorciare la durata delle concessioni balneari marittime, imponendo la scadenza anticipata delle licenze per metterle a bando. I giudici della quinta sezione ter hanno accolto i ricorsi presentati dai gestori delle strutture balneari, confermando la piena validità dei titoli che indicano la scadenza naturale al 31 dicembre 2033. La decisione dei magistrati amministrativi si basa sul presupposto che tali licenze... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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