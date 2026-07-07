Daniele Orsato è stato nominato responsabile della Commissione arbitri di Serie A e B. La nomina è stata annunciata dal vicepresidente vicario dell’Aia durante una conferenza stampa presso la sede della Figc a Roma. La decisione arriva dopo il caso Rocchi e segna un cambio alla guida della commissione arbitrale. Orsato assumerà ufficialmente il ruolo nelle prossime settimane.

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della Commissione arbitri nazionale di Serie A e B. L'annuncio è stato dato da Francesco Massini, vicepresidente vicario dell' Aia, nel corso della conferenza stampa svoltasi nella sede della Figc a Roma. Il cambio al vertice Orsato, nell'ultima stagione alla guida della Can di Serie C, prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dall'incarico dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il ruolo era stato ricoperto ad interim da Dino Tommasi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Arbitri, Orsato guiderà la Can di Serie A e B. Si volta pagina dopo il caso Rocchi

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