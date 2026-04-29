L'ex designatore degli arbitri di Serie A non si è presentato davanti ai pubblici ministeri nell'ambito di un'inchiesta che riguarda il settore arbitrale del massimo campionato italiano. La decisione di non comparire si aggiunge alle tensioni crescenti intorno al caso, che sta attirando l'attenzione delle autorità giudiziarie e degli addetti ai lavori. La vicenda si trova ora in una fase cruciale, con sviluppi che potrebbero influenzare il futuro del settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex designatore sceglie di non comparire in Procura. L’inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale della Serie A entra in una fase decisiva. Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale e attualmente autosospeso, ha deciso di non presentarsi all’interrogatorio fissato dalla Procura di Milano per il 30 aprile. Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito di un’indagine che ipotizza presunte designazioni favorevoli all’Inter. A confermare l’assenza è stato il suo legale Antonio D’Avirro, spiegando che la difesa non dispone ancora degli atti completi dell’inchiesta. La difesa: “Impossibile affrontare un interrogatorio senza conoscere le accuse”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Inchiesta arbitri in Serie A, Rocchi non si presenta dai pm: cresce la tensione sul caso

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