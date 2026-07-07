Un uomo di 32 anni è stato denunciato dopo aver appiccato un incendio vicino a un casolare in zona Fontescodella a Macerata. L’incendio è avvenuto sabato notte, intorno alle 2.20, vicino a un immobile privato. Secondo quanto dichiarato, l’uomo avrebbe agito per “ripulire l’area”. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme.

Appicca un incendio vicino a un casolare, "volevo ripulire l’area". Denunciato un 32enne. Il fatto è avvenuto sabato notte, intorno alle 2.20, vicino ad un immobile privato in zona Fontescodella a Macerata. A quell’ora i vigili del fuoco e gli agenti della volante sono intervenuti in via Rossi, dove stavano bruciando delle sterpaglie. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato, dietro segnalazione dei pompieri, un uomo che era ancora lì e che diceva di aver appiccato le fiamme. L’uomo, seduto all’esterno del magazzino dell’edificio, era senza documenti d’identità ed in possesso di due accendini: di fronte agli agenti ha ammesso di aver appiccato volontariamente l’incendio "per ripulire l’area erbosa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appicca incendio vicino al casolare. Denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Appicca un incendio vicino a un casolare e resta a guardare le fiamme: denunciato piromane 32enne

Notizie e thread social correlati

Macerata, appicca un incendio nella notte per ripulire il prato di un casolare occupato: denunciatoNella notte, un uomo di 32 anni, originario della Guinea, ha appiccato un incendio in un’area privata nella zona Fontescodella di Macerata.

Leggi anche: Incendio in un casolare abbandonato a Campagnano vicino Roma, senzatetto morto carbonizzato: le ipotesi

Argomenti più discussi: Appicca un incendio vicino a un casolare in zona Fontescodella e resta a guardare le fiamme: denunciato un 32enne a Macerata; Appicca incendio vicino ad un casolare, poi ammette: Volevo pulire dall’erba; Bruciano 10mila metri quadrati di bosco a Omegna: l'incendio ad Agrano; Appicca un incendio nei pressi del parco di Fontescodella a Macerata, fermato dalla Polizia di Stato.

Macerata, appicca incendio nei pressi del parco di Fontescodella. Fermato dalla polizia x.com

Appicca un incendio vicino a un casolare in zona Fontescodella e resta a guardare le fiamme: denunciato un 32enne a MacerataMACERATA - Apicca un incendio in un campo e poi rimane a guardare le fiammme fino all'arrivo dei pompieri: denunciato un piromane dalla polizia ... msn.com

kat von D che appicca intenzionalmente il fuoco alla casa e sacrifica il suo gatto per la sua carriera musicale forse? reddit