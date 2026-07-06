Nella notte, un uomo di 32 anni, originario della Guinea, ha appiccato un incendio in un’area privata nella zona Fontescodella di Macerata. È stato sorpreso mentre era sul luogo del rogo e, successivamente, denunciato dalla Polizia di Stato. L’incendio ha interessato il prato di un casolare occupato. La polizia ha identificato e fermato il responsabile poco dopo, evitando che il fuoco si estendesse ulteriormente.

È stato individuato e denunciato l’autore dell’incendio doloso che ha interessato un’area privata nella zona Fontescodella di Macerata. L’uomo, un 32 enne originario della Guinea, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso sul luogo del rogo. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incendio sarebbe stato appiccato volontariamente per ripulire l’area erbosa adiacente a un casolare. Intervento delle forze dell’ordine nella notte Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso sabato, intorno alle 2,20 di notte, quando una segnalazione dei Vigili del Fuoco ha richiesto l’intervento delle “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Macerata, appicca un incendio nella notte per ripulire il prato di un casolare occupato: denunciato

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