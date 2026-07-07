Anziana trovata morta in casa la figlia accanto a lei | disposta l’autopsia

Una donna di 86 anni è stata trovata morta in casa, con la figlia accanto a lei. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro dell’appartamento e alla disposizione di un’autopsia. La scoperta è avvenuta sabato mattina in un’abitazione di via Monte Giglio, ai margini della zona industriale. La donna era riversa sul pavimento, mentre la figlia si trovava vicino. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Carvico. Una tragedia avvolta ancora da molti interrogativi, consumatasi nel silenzio di un appartamento ai margini della zona industriale. Sabato mattina, in un’abitazione di via Monte Giglio, è stata trovata senza vita una donna di 86 anni. Accanto a lei c’era la figlia sessantenne, in stato confusionario. Le circostanze del decesso non sono ancora del tutto chiare. Per questo, oltre ai carabinieri della stazione di Calusco d’Adda, sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, Carlotta De Luca, da poco in servizio alla Procura di Bergamo, che ha coordinato i primi accertamenti. Secondo quanto emerso, l’anziana era accudita dalla figlia e la situazione familiare era nota ai servizi sociali del Comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Anziana morta in casa: indagata la badante - Vita in diretta 24/02/2026

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