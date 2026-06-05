Una donna di 27 anni, residente a Eboli, è stata trovata senza vita nella sua casa a Salerno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti. La giovane non presentava segni evidenti di violenza.

La Procura ha sequestrato la salma della giovane originaria di Eboli. Tra le ipotesi al vaglio anche una possibile overdose da metadone Una giovane di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata senza vita all’interno di un’abitazione a Salerno. Sul decesso sono in corso accertamenti da parte degli investigatori per chiarire le cause della morte. Secondo le prime informazioni, riportate dal quotidiano La Città, tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di una possibile overdose da oppioide sintetico, presumibilmente metadone. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali sulle cause del decesso. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma per consentire tutti gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Zon.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Zon.it - Salerno, 27enne trovata morta in casa: disposta l’autopsia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tragedia a Salerno, 27enne ebolitana trovata morta in casa: si indaga sulle cause

Notizie e thread social correlati

Trovata morta in casa tra escrementi di animali: disposta l'autopsiaUna donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione, in una stanza da letto.

Cinquantenne trovata morta in casa, dubbi sulle cause: disposta l'autopsia e indagato il maritoUna donna di cinquant’anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione, distesa vicino al letto.

Temi più discussi: 27enne trovata morta in un'abitazione a Salerno: ipotesi overdose da metadone; Gessica Disertore, morta sulla nave Disney: riaperte le indagini sulla 27enne trovata impiccata nella sua cabina. Al setaccio chat, video e deposizioni; Salerno, donna ebolitana in casa priva di vita: indagini della Procura; Tragedia a Salerno, 27enne ebolitana trovata morta in casa: si indaga sulle cause.

Salerno, 27enne trovata morta in casa: sospetta overdose da metadone, salma sequestrata salernonotizie.it/2026/06/05/sal… x.com

Salerno, 27enne di Eboli trovata morta in casa: Procura indaga sulla morte, ipotesi metadone e salma sequestrata al RuggiChi era la 27enne trovata morta in casa a Salerno? È la domanda che, in queste ore, si stanno facendo in tanti tra Salerno ed Eboli, dopo una notizia che ha lasciato sgomenti familiari, conoscenti e c ... alphabetcity.it

Salerno, 27enne trovata morta in casa: disposta l’autopsiaSalerno, 27enne trovata morta in casa: disposta l’autopsia Una giovane di 27 anni, originaria di Eboli, è stata trovata senza vita all’interno di ... zon.it