Trovata morta in casa tra escrementi di animali | disposta l' autopsia

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione, in una stanza da letto. Accanto al corpo sono stati rinvenuti escrementi di animali e la donna indossava una canotta, riversa sul pavimento. Le forze dell’ordine hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La scena è stata oggetto di rilievi sul posto. La vicenda è al momento al vaglio degli investigatori.

E' stata ritrovata in camera da letto con addosso una canotta riversa a terra e circondata da escrementi di animali.E' il macabro ritrovamento fatto dai carabinieri della stazione di Arienzo e del 118 in via Cappella ad Arienzo. Il corpo senza vita presumibilmente da qualche giorno, è quello di.🔗 Leggi su Casertanews.it Blood Drinker Slay: Brutal Cop & Genius Boy Hunt The Killer In Twisted War Notizie correlate Cinquantenne trovata morta in casa, dubbi sulle cause: disposta l'autopsia e indagato il maritoIl rinvenimento del cadavere di Gherda Caruso risale a sabato 25 marzo, in via Maccionello, vicino al Cervello. Gherda Caruso trovata morta in casa a Palermo, indagato il marito e disposta l’autopsiaLa 50enne era stata trovata senza vita in casa dal marito sabato scorso ma senza evidenti segni di violenza. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vigilessa in pensione trovata senza vita nella sua villetta, era morta da quasi un mese; Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa; Un’85enne trovata morta in casa; Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam, fermato il marito. Ilenia Panzolini trovata morta in casa ad Amsterdam: fermato il compagno della 45enne, ipotesi femminicidioUna donna italiana di 45 anni, Ilenia Panzolini, è stata trovata morta in casa ad Amsterdam. Arrestato il compagno della 45enne, sospettato del delitto. Indagini in corso, si ipotizza che il femminici ... fanpage.it Ilenia trovata morta in casa ad Amsterdam: arrestato il marito Antonio. Ipotesi femminicidioOriginaria della provincia di Viterbo, la coppia aveva lasciato l'Italia per rifarsi una vita da circa dieci anni ... today.it Mamma di due figli trovata morta nel bosco. Il terribile sospetto: è stata sbranata e uccisa da un branco di cani La notizia è su Today.it e nel primo commento - facebook.com facebook Italiana trovata morta ad Amsterdam, Ilenia Panzolini aveva 45 anni: fermato il compagno x.com