Un brano dance del 1999, New Millenium, viene pubblicato di nuovo da un artista italiano. La versione aggiornata è stata rilasciata da un’etichetta discografica nota nel settore. La traccia originale, considerata un classico, ha segnato il successo di un progetto musicale che ha avuto un ruolo importante nella scena dei club degli anni Novanta. La riedizione mantiene il titolo e l’essenza dell’originale, portando il pezzo al pubblico di oggi.

Uno dei grandi classici della dance di fine millennio torna oggi sotto una luce completamente nuova. Con New Millenium, Antonio DiMartino riporta al centro della scena uno dei temi più iconici che nel 1999 consacrarono Topazz come riferimento internazionale, diventando una colonna sonora indelebile per un’intera generazione di clubber e DJ. Lontano dall’essere una semplice rilettura o una nostalgia da revival, New Millenium è un brano completamente inedito: il celebre sample originale diventa il punto di partenza per una nuova produzione, una struttura rinnovata e un’identità artistica pensata per il presente. Il risultato è una traccia che riesce a fondere il fascino immediatamente riconoscibile della grande dance europea con l’energia, la potenza e il linguaggio sonoro dei club contemporanei. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Antonio DiMartino pubblica New Millenium per Time Records: il classico dance incontra il presente

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