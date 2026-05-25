Aldebaran Records ha pubblicato per la prima volta in vinile l’album “Società segreta” di Metal Carter e Cole. Originariamente uscito nel 2011 per Propaganda Records, il disco vede ora una nuova edizione in formato vinile. Metal Carter è anche noto come The Death Lord, mentre Cole si fa chiamare Quello Che La Gente Non Vuole. La ristampa in vinile rappresenta un’edizione limitata di questo lavoro.

Pubblicato nel 2011 da Propaganda Records, arriva per la prima volta in vinile l’album Società segreta di Metal Carter AKA The Death Lord e Cole AKA Quello Che La Gente Non Vuole. L’uscita che celebra i 15 anni del disco, vuole anche colmare un vuoto discografico dedicandogli un vinile da collezione e ristampando anche il CD diventato ormai introvabile. Società Segreta è un progetto che unisce due figure iconiche della scena underground italiana: Metal Carter e Cole, già membri fondatori di TruceKlan e Truceboys. Entrambi artisti che hanno costruito il proprio percorso lontano dai circuiti più commerciali, privilegiando un immaginario oscuro, provocatorio e spesso volutamente disturbante. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Aldebaran Records pubblica per la prima volta in vinile Società segreta di Metal Carter e Cole

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