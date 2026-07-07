Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una bambina di sei anni trascinata dalla corrente del fiume Sesia a Casorate Sempione. Un padre e uno zio sono annegati nel fiume mentre cercavano di soccorrerla. La bambina è stata recuperata dai soccorritori e trasportata in ospedale. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'incidente.

CASORATE SEMPIONE (Varese) Il Varesotto piange due uomini morti nel disperato tentativo di salvare una bambina di sei anni trascinata dalla corrente del fiume Sesia. Le vittime sono Bouchia El Kerjmi, 51 anni, residente a Casorate Sempione, padre della piccola, e Benzaid Abdelhadi, 46 anni, residente ad Azzio, zio della bambina. Entrambi si sono gettati in acqua senza esitazione, ma non sono più riusciti a riemergere. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio a Romagnano Sesia, in provincia di Novara. Accortisi che la bambina era in difficoltà, padre e zio hanno cercato di raggiungerla, ma sono stati trascinati dalla forte corrente. La piccola è stata poi salvata grazie all’intervento del fratello e di altri bagnanti presenti lungo il fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Annegati nel Sesia. Padre e zio morti per salvare la bimba

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