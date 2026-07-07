Annalisa non parteciperà al Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino
Annalisa non prenderà parte al Festival di Sanremo 2027. Stefano De Martino sta attualmente scegliendo i brani dei concorrenti in gara, ma la cantante ha deciso di non inviare nessuna canzone per questa edizione.
Stefano De Martino sta selezionando i brani dei Big del Festival di Sanremo 2027. Annalisa Scarrone, tuttavia, ha preferito non inviare una delle sue canzoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.
Annalisa tra Sanremo, stanchezza e adrenalina
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Sanremo 2027, il Festival di Stefano De Martino in onda dal 16 al 20 febbraio
Stefano De Martino si sbilancia sul Festival di Sanremo 2027Un noto personaggio del mondo dello spettacolo ha condiviso alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo del 2027, suscitando curiosità tra il...
Temi più discussi: Sanremo 2027, De Martino vuole Emma Marrone a tutti i costi: il piano per riportarla all'Ariston (ma lei teme il gossip); Red Valley Festival a Olbia: programma, date e biglietti; Stefano De Martino vuole Emma a Sanremo 2027: Pressing iniziato da tempo.
Annalisa: Non parteciperò al Festival di Sanremo di De Martino, ho troppo da fare con San Siro, sennò vado in confusioneReduce da anni di successo, Annalisa ha da poco annunciato il suo primo concerto a San Siro. Il grande evento si terrà il 12 giugno 2027, ma ... msn.com
Toto cantanti Sanremo 2027, spunta il nome di TonyPitony: le prime indiscrezioni sul Festival di Stefano De MartinoStefano De Martino è già al lavoro sul suo primo Festival di Sanremo: ecco le primissime indiscrezioni sui possibili cantanti in gara. gay.it
Magia allo Stadio Olimpico: Antonello Venditti ospite a sorpresa da Achille Lauro canta Notte prima degli esami Il pubblico presente ha accompagnato i due artisti in un coro monumentale che ha illuminato l’intero stadio, regalando una performance int facebook