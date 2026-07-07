Annalisa non parteciperà al Festival di Sanremo 2027 di Stefano De Martino

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Annalisa non prenderà parte al Festival di Sanremo 2027. Stefano De Martino sta attualmente scegliendo i brani dei concorrenti in gara, ma la cantante ha deciso di non inviare nessuna canzone per questa edizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stefano De Martino sta selezionando i brani dei Big del Festival di Sanremo 2027. Annalisa Scarrone, tuttavia, ha preferito non inviare una delle sue canzoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Annalisa tra Sanremo, stanchezza e adrenalina

Video Annalisa tra Sanremo, stanchezza e adrenalina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sanremo 2027, il Festival di Stefano De Martino in onda dal 16 al 20 febbraio

Stefano De Martino si sbilancia sul Festival di Sanremo 2027Un noto personaggio del mondo dello spettacolo ha condiviso alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo del 2027, suscitando curiosità tra il...

Temi più discussi: Sanremo 2027, De Martino vuole Emma Marrone a tutti i costi: il piano per riportarla all'Ariston (ma lei teme il gossip); Red Valley Festival a Olbia: programma, date e biglietti; Stefano De Martino vuole Emma a Sanremo 2027: Pressing iniziato da tempo.

festival di sanremo annalisa non parteciperà alAnnalisa: Non parteciperò al Festival di Sanremo di De Martino, ho troppo da fare con San Siro, sennò vado in confusioneReduce da anni di successo, Annalisa ha da poco annunciato il suo primo concerto a San Siro. Il grande evento si terrà il 12 giugno 2027, ma ... msn.com

festival di sanremo annalisa non parteciperà alToto cantanti Sanremo 2027, spunta il nome di TonyPitony: le prime indiscrezioni sul Festival di Stefano De MartinoStefano De Martino è già al lavoro sul suo primo Festival di Sanremo: ecco le primissime indiscrezioni sui possibili cantanti in gara. gay.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web