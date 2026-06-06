Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio. La Rai e Stefano De Martino hanno annunciato ufficialmente le date tramite un video sui social. La conferma arriva a pochi mesi dall’inizio dell’evento, con De Martino come nuovo conduttore. La manifestazione si svolgerà in questa finestra temporale senza ulteriori dettagli su location o altri aspetti organizzativi.

Arriva l’ufficialità. Con un breve video sui social, la Rai e Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo, hanno annunciato le date della nuova edizione della kermesse canora. L’Ariston riaprirà i battenti dal 16 al 20 febbraio 2027. Insieme al Direttore dell’Intrattenimento PrimeTime, De Martino, che sarà anche direttore artistico, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Sanremo 2027, il Festival di Stefano De Martino in onda dal 16 al 20 febbraio

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Sanremo 2027 Le Prime Anticipazioni sul Festival di Stefano De Martino

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