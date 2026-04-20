Un noto personaggio del mondo dello spettacolo ha condiviso alcune anticipazioni sul Festival di Sanremo del 2027, suscitando curiosità tra il pubblico. In una recente intervista, ha parlato delle possibili modalità di conduzione e di alcuni nomi che potrebbero partecipare. Ha inoltre accennato a eventuali collaborazioni e alle sfide legate alla prossima edizione della manifestazione musicale.

Stefano De Martino si sbilancia sul suo Festival di Sanremo 2027: come sarà? Cosa accadrà? Chi ci sarà al suo fianco?. Immaginare il Sanremo 2027 di Stefano De Martino significa proiettare sul palco dell’Ariston non solo un conduttore, ma un vero e proprio regista emotivo dello spettacolo. Il suo Sanremo non sarebbe ingessato. Niente distanza formale tra palco e pubblico, niente monologhi calati dall’alto. Piuttosto, una conduzione fluida, quasi teatrale, dove ogni momento sembra improvvisato — ma in realtà è studiato al millimetro. De Martino ha quel tipo di presenza che rende naturale anche il passaggio più costruito: il sorriso pronto, la battuta mai aggressiva, la leggerezza che non diventa mai superficialità.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Stefano De Martino si sbilancia sul Festival di Sanremo 2027

Emma su Stefano De Martino a Sanremo 2027

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