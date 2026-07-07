Ankara vertice della Nato Trump all' attacco Rutte cerca la mediazione

Al vertice Nato di Ankara, il presidente statunitense ha affermato che la sua partecipazione è motivata dal fatto che la riunione si svolge nella capitale di un alleato. Il premier olandese ha cercato di mediare tra le posizioni di Trump e gli altri membri dell’Alleanza. La riunione si è concentrata su questioni di sicurezza e alleanze, con tensioni evidenti tra alcuni Stati membri e gli Stati Uniti.

Al vertice Nato di Ankara, in Turchia, il presidente Usa non ha perso la voglia creare tensione fra gli Alleati ai quali ha fatto sapere chiaramente che la sua presenza è giustificata solo dal fatto che la riunione si tenga a casa del suo "amico" Erdogan. Non si raffredda quindi il clima. "Sono rimasto molto deluso dalla Nato - ha detto il tycoon, ancora, riferendosi al mancato sostegno in Iran - Ci hanno detto di no". Poi The Donald è tornato di nuovo sugli attacchi personali a Giorgia Meloni, che nel frattempo è giunta con lieve in ritardo alla cena dei leader. L'ha definita "una brava persona" con la quale i rapporti si sono "un po' incrinati" in quanto "ha commesso un errore" ovvero "si è rifiutata di intervenire sulla questione dello Stretto di Hormuz, o, per dirla in altro modo, sull'Iran". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Vertice NATO ad Ankara: Trump fa un Regalo a Erdogan. E a Putin | Guerra Russia NATO nel 2029

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