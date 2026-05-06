A Anguillara, alle porte di Roma, si sono svolte le procedure autoptiche sul corpo di Federica Torzullo, uccisa tra l’8 e il 9 gennaio. L’esame ha fornito nuovi dettagli sulla data della morte, contraddicendo la condanna già pronunciata contro il marito, Claudio Carlomagno. La scoperta potrebbe influenzare le indagini e il procedimento giudiziario in corso.

Colpo di scena sull'omicidio di Federica Torzullo. L'autopsia sul corpo della donna, uccisa tra l'8 e il 9 gennaio ad Anguillara - alle porte di Roma -, e per il cui assassinio è stato condannato il marito Claudio Carlomagno, ha svelato qualcosa che agli inquirenti era sfuggito. Federica è stata massacrata con 23 coltellate. Ma non sarebbe stata uccisa la mattina del 9 gennaio come sostiene la difesa del marito. Bensì la sera prima. A dirlo sarebbero alcuni residui di fibre vegetali nel corpo, emersi dall'esame autoptico, che collocherebbero il delitto nel dopocena e non la mattina successiva. Come spiega il Corriere della Sera, Carlomagno...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Anguillara, l'autopsia su Federica Torzullo smentisce Carlomagno: quando è stata uccisa

Omicidio Federica Torzullo, le parole del procuratore Alberto Liguori - Ore 14 del 19/01/2026

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