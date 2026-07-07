Paola Turci ha espresso entusiasmo per l’Anfiteatro delle Crete, definendolo un luogo ideale per fare musica grazie alla sua natura. La cantante, che conosce bene le Crete Senesi e ha vissuto nella provincia di Siena, ha commentato di aver compreso immediatamente il valore del sito quando le sono state mostrate le immagini. La sua esperienza personale con la zona si combina con la percezione di un ambiente suggestivo, adatto a performance musicali.

"Conosco bene le Crete Senesi, ho girato tutta la provincia di Siena e, per storie personali, ci ho anche abitato. Quando Cesare mi ha fatto vedere le immagini dell’ Anfiteatro delle Crete ho capito subito la meraviglia che vorrà dire fare musica in questa natura. Celebrare il significato della luce in questo momento è molto importante". A parlare di Asciano e delle Crete è la cantautrice romana Paola Turci (foto). L’Anfiteatro a cui si riferisce è uno spazio naturale nei pressi del castello di Leonina, uno degli scorci più affascinanti delle Crete e di tutta la Toscana. Cesare infine non può essere che Cesare Picco, compositore e pianista originario di Vercelli, autenticamente innamorato delle campagne ascianesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anfiteatro delle Crete. Paola Turci innamorata: "Il suono della luce"

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