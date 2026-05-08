Paola Caruso Nathaly Caldonazzo e Paola Turci sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 8-9 maggio

Nel fine settimana del 8 e 9 maggio, Verissimo torna con un nuovo ciclo di ospiti, condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5 a partire dalle 16:30. Tra le presenze previste ci sono alcune figure note del mondo dello spettacolo, tra cui donne e artiste che parteciperanno alle interviste e ai momenti di approfondimento del programma. La trasmissione si svilupperà durante il pomeriggio di entrambe le giornate.

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Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 8 e domenica 9 maggio, in onda a parire dalle 16:30 su Canale 5. Sabato alle ore 16.30: A Verissimo intensa intervista per la cantautrice Paola Turci, in uscita, dopo qualche anno di assenza dalla scena musicale, con il nuovo singolo Vita mia. Nathaly Caldonazzo rivivrà le emozioni del suo matrimonio con Filippo, celebrato lo scorso 24 aprile. E ancora, il talento e i sogni degli ultimi tre ragazzi eliminati dal serale di “Amici”: Alex, Gard e Riccardo. Verissimo, tutti gli ospiti del weekend 8-9 maggio. “Terrazza Sentimento”, un caso giudiziario che ha fatto grande scalpore in Italia negli ultimi anni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paola Caruso, Nathaly Caldonazzo e Paola Turci sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 8-9 maggio Notizie correlate Paola Iezzi, Giuliana De Sio, Nino D’Angelo e Laura Pirovano sono tra gli ospiti del weekend di “Verissimo” 18-19 aprileNuovo weekend in compagnia di “Verissimo”, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 18 e domenica 19 aprile su Canale 5. Verissimo: Chiara Balistreri, Sabrina Salerno, Nino D’Angelo e Paola Iezzi tra gli ospitiSilvia Toffanin, come ogni weekend, torna a presidiare il pomeriggio di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 18, e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La forza di una donna 3, anticipazioni 9 maggio: Sirin viene ricoverata?; La Promessa, cosa succede nella puntata del 9 maggio: anticipazioni; Forbidden Fruit 3, anticipazioni 9 maggio: la proposta di Nadir; La forza di una donna 3, anticipazioni 3 maggio: Raif si avvicina a Ceyda. Paola Caruso irride Antonella Elia al Gf Vip: E’ come Voldemort | Si aggira nella casa come dissennatoriPaola Caruso spietata al Gf Vip contro Antonella Elia, la paragona a Voldemort di Harry Potter: Si aggira nella casa come uno spettro Paola Caruso spietata al Gf Vip, paragona Antonella Elia ad un ... ilsussidiario.net GF Vip, Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco. Ilary Blasi costretta a intervenireTensione alle stelle al GF Vip: durante il confronto, Antonella Elia spacca un cocco e una scheggia colpisce Paola Caruso, che reagisce spaventata. Momenti di caos in diretta con Ilary Blasi costretta ... movieplayer.it Dopo un periodo intenso e doloroso, ha trovato la forza di rimettersi in gioco nella casa del #GFVip Domenica a #Verissimo, Paola Caruso! - facebook.com facebook