Il tennista italiano ha annunciato di non poter partecipare ai tornei di Gstaad e Kitzbuhel a causa di un dolore all’anca. La decisione è stata comunicata tramite il suo profilo Instagram.

Matteo Berrettini si ferma ancora. “Sfortunatamente non potrò giocare a Gstaad e Kiztbuhel “. Il tennista romano ha annunciato tramite il suo profilo Instagram la decisione di saltare i prossimi due appuntamenti sulla terra battuta. “Ne ho parlato con il mio team e con i medici. Mi hanno diagnosticato un dolore cronico all’anca, mi hanno consigliato di fermarmi e riposarmi per arrivare pronto alla stagione sul cemento americano. Grazie per il vostro supporto, ci vediamo sul duro” ha aggiunto Berrettini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ancora uno stop per Berrettini, salta Gstaad e Kitzbuhel per un dolore all’anca

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