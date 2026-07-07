Il Principe Harry aveva accettato un invito a soggiornare a Buckingham Palace durante la sua visita nel Regno Unito, ma successivamente l’invito è stato ritirato. La notizia di un possibile riavvicinamento tra lui e il sovrano è stata diffusa ieri, tuttavia, non ci sono stati ulteriori dettagli ufficiali sulla vicenda. La decisione di annullare l’invito ha attirato attenzione, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.

Nella giornata di ieri, era trapelata la notizia di un importante riavvicinamento tra Re Carlo III e il Principe Harry, che aveva accettato l’invito a soggiornare presso i parenti a Buckingham Palace, durante la sua visita nel Regno Unito. L’illusione, tuttavia, è durata appena un quarto d’ora. A infrangerla è stata un’indiscrezione secondo cui il Palazzo, smentendo quanto ha dichiarato il portavoce del Duca di Sussex, gli aveva comunicato che, in realtà, non sarebbe stato il benvenuto. La decisione di revocare l’invito sarebbe arrivata in accordo con il monarca. Si ritiene che il sovrano abbia parlato privatamente con il figlio, per poi far comunicare l’esito del colloquio attraverso i canali ufficiali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ancora scaramucce tra il Principe Harry e Re Carlo III: l’invito a Buckingham Palace (poi ritirato) e la reazione dei Sussex

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