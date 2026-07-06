Il principe Harry arriverà a Buckingham Palace per un incontro ufficiale senza la presenza della moglie. La visita si svolgerà nei prossimi giorni, segnando un primo passo di avvicinamento tra lui e il re. La presenza del duca di Sussex è confermata, ma non sono previsti altri membri della famiglia reale. La visita sarà breve e si svolgerà in un contesto formale.

Roma, 6 luglio 2026 – Primi passi di riavvicinamento in casa Windsor dopo lo strappo tra il principe Harry e il resto della famiglia reale degli scorsi anni. Harry è atteso il 7 luglio nel Regno Unito per una visita di cinque giorni, durante cui sarà ospite di re Carlo a Buckingham Palace. Come riferito da un suo portavoce, il duca di Sussex ha accettato formalmente l’invito del padre. Il suo soggiorno a palazzo si svolgerà nell'ambito di un viaggio per promuovere gli Invictus Games, competizione che si terrà a Birmingham il prossimo anno, e per partecipare a eventi di beneficenza. Non ci saranno Meghan e i figli. A differenza di quanto era stato inizialmente pianificato, Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Segnali di disgelo tra il principe Harry e re Carlo: il duca di Sussex sarà ospite a Buckingham Palace (ma senza Meghan)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il principe Harry e il giallo di Buckingham Palace: prima l’annuncio del disgelo con Carlo, poi la smentita. Non alloggerà a Palazzo

“Re Carlo ospiterà Harry, Meghan e i nipoti in una delle sue residenze per garantirgli la sicurezza. Ci sono segnali di ‘disgelo’ tra loro”: il retroscenaRe Carlo ha deciso di ospitare Harry, Meghan e i loro figli in una delle sue residenze per motivi di sicurezza.

Temi più discussi: Terre rare, la Cina stringe i controlli; L'Aria che Tira, la puntata integrale del 26/6/2026; Meloni e il vertice Nato ad Ankara: la distanza da Trump, nessun incontro in agenda. All’Ucraina 40 miliardi; Villa Taverna, Meloni alla fine non c’è: i segnali distensivi con gli Usa concordati con Tajani.

Re Carlo ospiterà Harry, Meghan e i nipoti in una delle sue residenze per garantirgli la sicurezza. Ci sono segnali di 'disgelo' tra loro: il retroscena ilfattoquotidiano.it/2026/06/22/re-… x.com

Segnali di disgelo tra il principe Harry e re Carlo: il duca di Sussex sarà ospite a Buckingham Palace (ma senza Meghan)Harry, atteso il 7 luglio nel Regno Unito per una visita di cinque giorni, ha accettato l’invito del padre. Non sarà però accompagnato dalla moglie e dai figli ... quotidiano.net

Disgelo reale. Il Principe Harry torna a Londra e accetta l'invito di re CarloSi rafforzano i segnali di riconciliazione tra il duca di Sussex e la famiglia reale britannica. La conferma del suo portavoce: Ha accettato ... huffingtonpost.it

Voglio uffici separati maschi/femmine reddit