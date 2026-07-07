Anastasia Berezovska è stata trovata morta vicino a Kiev, uccisa con colpi d’arma da fuoco. Era sospettata di aver pianificato l’attentato dinamitardo del 29 giugno a Monaco contro un oligarca. La donna era stata collegata all’attacco, ma il motivo e i responsabili non sono stati ancora chiariti. La sua morte avviene dopo che si ipotizza fosse stata uccisa da un agente ucraino.

È stata trovata morta Anastasia Berezovska, sospettata dell’attentato dinamitardo del 29 giugno a Monaco contro l’oligarca Vadim Ermolaev. La donna è stata rinvenuta senza vita vicino Kiev, uccisa con colpi d’arma da fuoco. In arresto un agente dei servizi segreti ucraini, che ha confessato, e un ex poliziotto: nella sua casa era presente una stanza simile a una camera di tortura. Kiev, trovata morta Anastasia Berezovska Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’attentato dinamitardo che il 29 giugno ha colpito il Principato di Monaco. Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver organizzato l’attacco contro l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anastasia Berezovska trovata morta a Kiev, sospettata dell'attentato a Monaco uccisa da uno 007 ucraino

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