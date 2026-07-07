MILANO Sorriso largo, piglio sicuro, prime parole (anche in italiano) subito dopo essere sceso dal cielo, all’aeroporto di Linate. Ruben Amorim, dovrà riportare proprio lassù il Diavolo. Lo sa bene, il portoghese che ha firmato un contratto triennale. Così, dopo il classico "sono davvero molto felice di essere arrivato, allenare il Milan è un onore", chiarisce: "Se sono qui per vincere? Sicuro, non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Non sono un ingenuo e so che abbiamo molto da fare, ma se sei l’allenatore di un club come questo devi giocare per vincere". Chiarissimo. Il 41enne, anni fa, aveva confessato due passioni: il Benfica e i rossoneri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Ilgiorno.it - Milan, ora lo scatto sul mercato. Amorim: "Sono qui per vincere"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan, contatto telefonico tra Leao e Amorim: le novità

Notizie e thread social correlati

Amorim primo tassello: ora il Milan lo sostenga anche sul mercatoIl Milan ha annunciato Ruben Amorim come primo acquisto per la prossima stagione, segnando l'inizio di una strategia di rafforzamento.

Milan, scatta l'ora di Amorim: lo sbarco a Linate, le cifre del contratto e la svolta sul mercatoIl tecnico portoghese Rúben Amorim arriverà domani pomeriggio all'aeroporto di Linate per unirsi al Milan.

Temi più discussi: Da Gonçalo Ramos a Gila: inizia a vedersi un progetto Milan; Gila, scatto Milan: è in pole. La Roma accelera per Greenwood, l’Inter stringe per Khalaili; Da Ibrahimovic a Vlahovic, Allegri esalta gli attaccanti e ora tocca a Hojlund; Lo scatto del Milan. C’è Gila dopo Ramos. Ecco il secondo colpo.

Da #GonçaloRamos a #Gila: inizia a vedersi un progetto #Milan. L’acquisto del 9 portoghese, lo scatto sullo spagnolo: ora si crea una base per #Amorim. E se restassero #Modric, #Maignan e #Rabiot... x.com

AC Milan's surge. Gila joins Ramos. Here's the second signing.The Devils have made their move. A decisive move for Mario Gila, who is also in the sights of Napoli and Atalanta. The ... sport.quotidiano.net

Lo scatto del Milan. C’è Gila dopo Ramos. Ecco il secondo colpoIl Diavolo ha messo la freccia. Accelerazione dall’aria decisiva per Mario Gila, nel mirino anche di Napoli e Atalanta. ilgiorno.it