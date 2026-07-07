di Francesco Spagnolo Ora è anche ufficiale: il prossimo 31 luglio alle 18 la Juventus al JTC affronterà il Nizza. Una sfida che anticipa la lunga tournée in Oriente. Il percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della Juventus si arricchisce di un nuovo appuntamento di assoluto rilievo. Il prossimo 31 luglio, alle ore 18:00, i bianconeri ospiteranno il Nizza per un test amichevole di alto profilo che si disputerà sui campi dello JTC. L’evento, che richiamerà l’attenzione di numerosi addetti ai lavori, sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del Club. Questo atteso confronto con la squadra francese, successivo agli impegni già calendarizzati di Basilea e Liegi, rappresenterà l’ultima amichevole sul suolo europeo prima dello spostamento della Vecchia Signora verso l’Oriente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Amichevole internazionale per la Juve al JTC: arriva il Nizza. La data e l’orario ufficiale della sfida

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