Amichevole internazionale per la Juve al JTC | arriva il Nizza La data e l’orario ufficiale della sfida

Da juventusnews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 31 luglio alle 18, la Juventus affronterà il Nizza al JTC in un'amichevole internazionale. La partita si svolgerà prima della tournée in Oriente della squadra.

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di Francesco Spagnolo Ora è anche ufficiale: il prossimo 31 luglio alle 18 la Juventus al JTC affronterà il Nizza. Una sfida che anticipa la lunga tournée in Oriente. Il percorso di avvicinamento ai primi impegni ufficiali della Juventus si arricchisce di un nuovo appuntamento di assoluto rilievo. Il prossimo 31 luglio, alle ore 18:00, i bianconeri ospiteranno il Nizza per un test amichevole di alto profilo che si disputerà sui campi dello JTC. L’evento, che richiamerà l’attenzione di numerosi addetti ai lavori, sarà accessibile esclusivamente su invito a media e ospiti del Club. Questo atteso confronto con la squadra francese, successivo agli impegni già calendarizzati di Basilea e Liegi, rappresenterà l’ultima amichevole sul suolo europeo prima dello spostamento della Vecchia Signora verso l’Oriente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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