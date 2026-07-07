Durante gli allenamenti nel golfo di Napoli, il team di New Zealand ha testato le imbarcazioni AC40, più piccole di quelle della Louis Vuitton Cup. In un gesto simbolico, un membro ha regalato un corno portafortuna al CEO del team. In cambio, ha ricevuto una giacca da regata. Il countdown per l'America’s Cup è iniziato, con le prove delle squadre in vista delle pre regate.

Partito il countdown per l’inizio dell’ America’s Cup a Napoli, con gli allenamenti dei team nel golfo partenopeo. Oggi è toccato a New Zealand provare le imbarcazioni che parteciperanno alle pre regate, ovvero i velocissimi AC40, più piccoli delle imbarcazioni che prendono parte alla Louis Vuitton Cup. Prima della sessione di allenamento, il CEO di New Zealand ha incontrato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presso lo Yatch Club Savoia. Il primo cittadino di Napoli ha regalato un cornetto portafortuna a Grant Dalton, capitano del team Fly Emirates New Zealand, che ha contraccambiato con una giacca ufficiale da regata e il cappello targati New Zealand. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - America's Cup, Manfredi regala corno portafortuna al Ceo di New Zeland e riceve una giacca da regata

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