America’s Cup | Manfredi | Per Napoli un indotto economico di 1,5 miliardi

Per Napoli, l’organizzazione dell’America’s Cup ha generato un indotto economico stimato tra un miliardo e un miliardo e mezzo di euro. La stima considera sia i benefici diretti, come l’afflusso di turisti e gli investimenti effettuati, sia i vantaggi indiretti, tra cui il miglioramento dell’immagine della città. La manifestazione ha attirato visitatori e ha coinvolto vari settori economici, contribuendo a un aumento delle attività commerciali nel periodo dell’evento.

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