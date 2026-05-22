America’s Cup Manfredi | A Bagnoli lavori spediti regaleremo al Paese un posto magico

Il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli ha visitato il sito dei lavori, sottolineando che i lavori procedono rapidamente. In un video pubblicato sui social, ha affermato che il recupero dell’area sta avanzando con celerità. La sua visita ha avuto lo scopo di verificare lo stato di avanzamento delle attività di ristrutturazione e riqualificazione in corso nel quartiere. Nessuna altra informazione sui dettagli specifici o sui tempi di completamento è stata fornita.

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“Siamo tornati a Bagnoli per vedere l’avanzamento dei lavori che procedono molto velocemente”. Così il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, in un video pubblicato sui canali social. Il video mostra un sopralluogo nell’area di Bagnoli, effettuato circa una decina di giorni fa, dal sindaco e dai team che prenderanno parte alla Coppa America 2027, e che nel mese di settembre di quest’anno vedrà sempre a Napoli, lo svolgimento di una regata preliminare. Manfredi, nel video, spiega che i lavori in corso riguardano “il completamento della colmata, con le basi che serviranno ai team per la Coppa America, ma... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video America's Cup, dalla zona Sin Bagnoli si alzano nubi di polvere fino a Posillipo Sullo stesso argomento Leggi anche: America's Cup, il sopralluogo di Manfredi: «Bagnoli sta cambiando volto» America's Cup, Manfredi su Bagnoli: "È un'opera troppo importante per poter essere messa in discussione"Il sindaco è intervenuto in prefettura a margine della firma di un protocollo di legalità per gli interventi in corso di realizzazione nell'area di... Napoli si prepara a brillare sulla scena internazionale con l'America's Cup! Manfredi: la pre-regata America's Cup a Cagliari è un'occasione storica per Napoli. La città si prepara a consolidare il suo ruolo internazionale per l'evento finale 2027, con focu x.com America's, Cup, Manfredi: A Bagnoli lavori spediti, regaleremo all'Italia un posto magicoCopyright @ - Nuovo Giornale Roma Società Cooperativa - Corso Garibaldi, 32 - Napoli - 80142 - Partita Iva 07406411210 - La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017 ... ilroma.net America's Cup, il sopralluogo di Manfredi: Bagnoli sta cambiando voltoProseguono i lavori a Bagnoli in vista dell'America's Cup 2027. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento ... ilmattino.it