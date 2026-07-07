Il team New Zealand si è allenato nel Golfo di Napoli in preparazione alla 38a edizione dell’America’s Cup. Un rappresentante del team ha confermato di aver visitato il cantiere di Bagnoli e ha aggiunto che i lavori sono in corso e i tempi di consegna saranno rispettati. Il monitoraggio dei lavori avviene quotidianamente.

Il team New Zealand ha iniziato ad allenarsi nel Golfo di Napoli in vista della 38a edizione dell’ America’s Cup. “Sono passato anche io stamattina” al cantiere di Bagnoli “noi monitoriamo giorno per giorno. E’ un sistema molto complesso, perché in parallelo lavorano moltissime persone, nei punti maggiori ci sono mille persone che lavorano contemporaneamente”, ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando della realizzazione del villaggio e delle le basi logistiche delle squadre. “Adesso ci sono anche i team che stanno lavorando con le loro imprese per montare gli hangar, però è tutto ‘on time’, i tempi saranno rispettati”, ha aggiunto il primo cittadino che ha incontrato il Ceo del team Fly Emirates New Zealand, Grant Dalton, allo Yacht Club Savoia del capoluogo campano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - America's Cup, Manfredi: "Cantieri 'on time', i tempi saranno rispettati"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

America’s Cup: Manfredi stima 1,5 miliardi per la CampaniaLa Regione Campania ha stimato un valore di circa 1,5 miliardi di euro legato alla partecipazione alla America’s Cup.

America’s Cup, Manfredi: “Per Napoli ricadute economiche fino a 1,5 miliardi”Il sindaco di Napoli si trova a Cagliari in vista delle regate preliminari dell’America’s Cup, evento che si svolge nelle prossime settimane.

Temi più discussi: America's Cup: team Luna Rossa ricevuto dal sindaco Manfredi; America's Cup, a Napoli il primo allenamento di Luna Rossa. Il team dal sindaco Manfredi: Qui un'accoglienza straordinaria; America’s Cup, il primo giorno di Luna Rossa a Napoli; America's Cup, Luna Rossa a Napoli: il team ricevuto da Manfredi, primo allenamento nel Golfo.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto questa mattina il team di Luna Rossa, giunto in città per preparare la Preliminary Regatta Neaples, in programma dal 24 al 27 settembre, e le gare della 38ª edizione dell’ @americascup del prossimo anno. x.com

America's Cup a Napoli, Manfredi: Con gli allenamenti è partita la manifestazioneVedere in mare nel fine settimana scorso Luna Rossa e oggi New Zeland ci dice che la Coppa America è partita, sono iniziati gli allenamenti e anche le attività ... ilmattino.it

America's Cup, Manfredi: Cantieri 'on time', i tempi saranno rispettati(LaPresse) Il team New Zeland ha iniziato ad allenarsi nel Golfo di Napoli in vista della 38a edizione dell'America's Cup. Sono passato anche ... stream24.ilsole24ore.com