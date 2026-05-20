La Regione Campania ha stimato un valore di circa 1,5 miliardi di euro legato alla partecipazione alla America’s Cup. La fase finale della competizione interesserà i cantieri di Bagnoli, che si occuperanno di alcune attività di preparazione e allestimento. Rispetto alle stime della Regione Sardegna, il valore dell’immagine trasmessa dall’evento risulta superiore. La manifestazione sportiva coinvolge diverse realtà locali e si svolgerà in alcune aree specifiche della regione.

? Punti chiave Come influenzeranno i cantieri di Bagnoli la fase finale del trofeo?. Perché il valore dell'immagine supera le stime della Regione Sardegna?. Quali sono i dettagli della regata preliminare prevista a Napoli?. Come si collegheranno i poli marittimi di Cagliari e Napoli?.? In Breve Presidente Todde e Manfredi promuovono il legame culturale tra Cagliari e Napoli. Sette squadre italiane sfidano sei team spagnoli durante la competizione velica. Cantieri di Bagnoli procedono senza ritardi per accogliere la fase 2027. Napoli ospiterà una regata preliminare con date in fase di definizione. Il sindaco Manfredi stima oggi a Cagliari ricadute economiche tra un miliardo e un miliardo e mezzo di euro per il territorio campano in occasione della fase finale dell’America’s Cup. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - America’s Cup: Manfredi stima 1,5 miliardi per la Campania

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