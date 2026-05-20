America’s Cup Manfredi | Per Napoli ricadute economiche fino a 1,5 miliardi

Il sindaco di Napoli si trova a Cagliari in vista delle regate preliminari dell’America’s Cup, evento che si svolge nelle prossime settimane. Ha dichiarato che l’evento potrebbe portare ricadute economiche fino a 1,5 miliardi di euro per la città e ha definito l’appuntamento una vetrina mondiale per Napoli e il Mediterraneo. Le regate rappresentano un’occasione per mostrare la città e la regione a livello internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il sindaco di Napoli a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari dell’America’s Cup: “Sarà una vetrina globale per Napoli e per tutto il Mediterraneo”. L’America’s Cup potrebbe generare per Napoli un indotto economico complessivo compreso tra uno e un miliardo e mezzo di euro. A dirlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto oggi a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup. La fase finale del trofeo velico più antico del mondo sarà ospitata per la prima volta in Italia proprio nel capoluogo campano. Secondo Manfredi, le ricadute economiche non riguarderanno soltanto l’aspetto turistico e gli investimenti legati all’evento. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - America’s Cup, Manfredi: “Per Napoli ricadute economiche fino a 1,5 miliardi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bagnoli, firmato protocollo legalità: Contro le infiltrazioni Sullo stesso argomento America’s Cup a Napoli anche nel 2029: Dalton ipotizza il bis, Manfredi frena con la scaramanziaL'ad di Emirates Team New Zealand apre alla possibilità di confermare il capoluogo partenopeo per l'edizione 2029 dell'America's Cup. America's Cup, l'annuncio di Manfredi: “Regata preliminare a luglio”"Ci stiamo avviando anche verso la definizione della data della regata preliminare che dovrebbe essere a luglio 2026 a Napoli". AMERICA'S CUP | A Bagnoli è un intervento complesso, molto articolato che però sta procedendo secondo le previsioni. Non abbiamo ritardi, se non fisiologici. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari x.com America's Cup: Manfredi, 'per Napoli un indotto economico di 1,5 miliardi'C'è una stima che varia dal miliardo al miliardo e mezzo di ricadute complessivamente. Però questo guardando sia la ricaduta diretta, che riguarda ovviamente l'attrazione turistica durante tutto l'ev ... ansa.it Manfredi: 'Lavori a Bagnoli per l'America's Cup senza ritardi, anche con più team'Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rassicurato sull'avanzamento dei lavori a Bagnoli in vista della 38ª America's Cup. L'intervento, pur complesso e articolato, sta procedendo secondo le previ ... it.blastingnews.com