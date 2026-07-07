A un anno dall'inizio delle regate dell'America’s Cup, il CEO del team neozelandese ha annunciato che anche la prossima edizione potrebbe svolgersi a Napoli. Il team di Nuova Zelanda si sta preparando insieme a Luna Rossa, mentre gli altri team stanno iniziando gli allenamenti. La competizione vedrà in gara il vincitore della Louis Vuitton Cup e il team neozelandese.

“Siamo a un anno dall’inizio delle regate dell’ America’s Cup, dove il Team New Zealand sarà in gara con il vincitore della Louis Vuitton Cup. Noi e Luna Rossa abbiamo iniziato gli allenamenti e stanno arrivando anche tutti gli altri team. Cosa resterà dopo il 2027? Potrebbe esserci un’altra edizione a Napoli, ma resteranno senz’altro le infrastrutture a disposizione per le future generazioni della città di Napoli. Bagnoli è un progetto incredibile, unico in Europa”. Lo ha detto Grant Dalton, Ceo del team Fly Emirates New Zealand, intervistato presso lo Yacht Club Savoia di Napoli prima di iniziare la sessione di allenamento nel golfo partenopeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - America's Cup, il Ceo di New Zealand: "Anche la prossima edizione potrebbe essere a Napoli"

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